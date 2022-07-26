В Минтруде прокомментировали идею запуска обезличенной экспертизы для получения инвалидности

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Замглавы Минтруда России Алексей Вовченко прокомментировал идею запуска обезличенной экспертизы для получения инвалидности.
В Минтруде прокомментировали идею запуска обезличенной экспертизы для получения инвалидности
  • Gettyimages.ru
  • © Pedro Venâncio / EyeEm

«Это очень интересная и важная технологическая история, которую мы также внедрили. В этом случае бюро МСЭ получает полный набор медицинских документов с результатами обследований, со всеми эпикризами, заключениями, но персональных данных в деле нет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, эти обезличенные документы может получать любое бюро.

«У нас в будущем планируется и такая система распределения в зависимости от нагрузки. Если документов достаточно, врачи проводят по ним экспертизу. Такая система заработает немного позже», — пояснил Вовченко.

Как добавил замминистра, пока дорабатывается программное обеспечение.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.

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