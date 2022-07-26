Фонды «Доктор Лиза» и «Отцы России» передали гуманитарный груз жителям Херсонской области

В центр гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне передали более 80 коробок с детскими товарами и медицинскими препаратами. Помощь собрали московский фонд «Доктор Лиза» и общественная организация «Отцы России».

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на гуманитарный центр.

«Наше главное общее желание — помочь сделать так, чтобы на землю Херсонщины поскорее пришёл мир. Руководство центра, которое находится здесь с гуманитарной миссией, несмотря на все сложности и риски, старается помочь херсонцам, услышать их пожелания. Я очень рада, что нам удалось лично поучаствовать в этом», — сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Со своей стороны, депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич отметил, что часть прибывшего груза отправят в самые отдалённые сёла Херсонской области.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.