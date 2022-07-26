Врачи посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж

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Инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.
Врачи посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж
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  • © kuniharu wakabayashi

«Всё зависит от того, куда человек едет. Для этого есть кабинеты путешественников, куда человек приходит, говорит, куда собирается, доктор уже решает. В первой инфекционной больнице есть такая возможность и в других учреждениях», — заявил Малышев в беседе с НСН.

По его словам, от ряда заболеваний нет прививок и в таком случае нужно проходить профилактику.

В свою очередь, Продеус рекомендовал изучить данные перед поездкой в экзотическую страну.

«Большинство посольств на своих сайтах чётко пишут, какие профилактические мероприятия требуются для путешественников. Сейчас даже по России нужно изучать информацию, ехать в Сибирь без прививки от клещевого энцефалита нельзя», — пояснил он.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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