Врачи посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж

Инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.

«Всё зависит от того, куда человек едет. Для этого есть кабинеты путешественников, куда человек приходит, говорит, куда собирается, доктор уже решает. В первой инфекционной больнице есть такая возможность и в других учреждениях», — заявил Малышев в беседе с НСН.

По его словам, от ряда заболеваний нет прививок и в таком случае нужно проходить профилактику.

В свою очередь, Продеус рекомендовал изучить данные перед поездкой в экзотическую страну.

«Большинство посольств на своих сайтах чётко пишут, какие профилактические мероприятия требуются для путешественников. Сейчас даже по России нужно изучать информацию, ехать в Сибирь без прививки от клещевого энцефалита нельзя», — пояснил он.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.