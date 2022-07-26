Инфекционист Малинникова рассказала об основных симптомах чумы

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Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист профессор Елена Малинникова рассказала об основных симптомах чумы.
Инфекционист Малинникова рассказала об основных симптомах чумы
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«Любой пациент с лихорадкой, высокой температурой, конечно, должен находиться изначально дома, не выходить в коллективы. Дальше врач будет диагностировать. Чума начинается с лихорадки», — заявила она в беседе с НСН.

Со своей стороны, врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус назвал такой симптом, как увеличенный лимфоузел.

«Если есть температура или увеличенный лимфатический узел, это в любом случае повод для обращения к врачу», — сказал он.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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