Инфекционист Малинникова рассказала об основных симптомах чумы
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«Любой пациент с лихорадкой, высокой температурой, конечно, должен находиться изначально дома, не выходить в коллективы. Дальше врач будет диагностировать. Чума начинается с лихорадки», — заявила она в беседе с НСН.
Со своей стороны, врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус назвал такой симптом, как увеличенный лимфоузел.
«Если есть температура или увеличенный лимфатический узел, это в любом случае повод для обращения к врачу», — сказал он.
Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.