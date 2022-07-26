В Мурманской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает Nord-News.
На место выехали специалисты ОМОНа «Медведь» Росгвардии.
«С соблюдением необходимых мер безопасности опасная находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки», — заявили в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе специалисты обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны.