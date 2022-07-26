На берегу Кольского залива в Мурманской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Nord-News.

На место выехали специалисты ОМОНа «Медведь» Росгвардии.

«С соблюдением необходимых мер безопасности опасная находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки», — заявили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе специалисты обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны.