В Мурманской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны

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На берегу Кольского залива в Мурманской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
В Мурманской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает Nord-News.

На место выехали специалисты ОМОНа «Медведь» Росгвардии.

«С соблюдением необходимых мер безопасности опасная находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки», — заявили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе специалисты обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

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