Названа дата прощания с шестью погибшими в ДТП с микроавтобусом в Башкирии
- РИА Новости
- © Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на администрацию Благоварского района.
Похороны одной из погибших должны состояться 26 июля, остальных похоронят 27 июля.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.
Позднее Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших в данной аварии.
Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело.