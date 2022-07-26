Названа дата прощания с шестью погибшими в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

Стала известна дата прощания с шестью погибшими в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Башкирии.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на администрацию Благоварского района.

Похороны одной из погибших должны состояться 26 июля, остальных похоронят 27 июля.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.

Позднее Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших в данной аварии.

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело.