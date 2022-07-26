Врач Чернышова рассказала, как перемещаться по городу в сильную жару

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как перемещаться по городу в сильную жару.
Врач Чернышова рассказала, как перемещаться по городу в сильную жару
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Monzón / EyeEm

В беседе с Life.ru она посоветовала подбирать правильную одежду и головной убор.

«Одежда светлых тонов, просторная, не стесняющая. Желательно из натуральных материалов или специального спортивного материала, который хорошо отводит воду от тела и позволяет телу дышать», — отметила врач.

По её словам, также необходимы головные уборы, например шляпы или кепки, либо зонтик.

Как считает Чернышова, маршрут передвижения по городу следует распланировать заранее, чтобы периодически заходить в прохладные помещения, в том числе в ТЦ.

«Если состояние усугубляется — появляются тошнота, головная боль, слабость, чувство ватных ног, — в любом из этих случаев нужно обязательно уйти в тень, выпить воды, намочить водой платок и положить его на голову, расстегнуть одежду и посмотреть, нормализуется ли состояние», — рекомендует врач.

Она добавила, что желательно избегать появления под солнцем в период с 11:00 до 15:00. Не стоит забывать о солнцезащитных средствах.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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