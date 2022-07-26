В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В больницах Пермского края закрыли ковидные отделения. Помощь заболевшим COVID-19 будет оказываться в инфекционных отделениях.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«С 25 июля все койки, ранее перепрофилированные в медучреждениях для лечения пациентов с COVID-19, используются для оказания плановой медицинской помощи», — сказали в ведомстве.

Также стало известно, что в медучреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа возобновили масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Депздрав.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.