В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«С 25 июля все койки, ранее перепрофилированные в медучреждениях для лечения пациентов с COVID-19, используются для оказания плановой медицинской помощи», — сказали в ведомстве.
Также стало известно, что в медучреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа возобновили масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Депздрав.
Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.