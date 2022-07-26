Мишустин заявил, что ряд направлений атомной отрасли России вышли на рекордные показатели

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ряд направлений отечественной атомной отрасли вышли на рекордные показатели в первом полугодии текущего года.

«В целом она (атомная отрасль. — RT) успешно справляется с текущими вызовами. По итогам первого полугодия по ряду направлений вышла на рекордные показатели», — приводит ТАСС его слова на стратегической сессии по вопросам энергетики.

Мишустин подчеркнул, что атомная индустрия составляет около 20% от общего энергобаланса России.

Также российский премьер распределил между вице-премьерами кураторство развития различных высокотехнологичных направлений.

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