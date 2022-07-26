В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.
«Это связано с периодом отпусков и распространением новых подвариантов штамма «омикрон», — отмечается в сообщении.
Чаще всего болеют взрослые. Среди детей процент заболеваемости составляет 12,5%, передаёт nashgorod.ru.
Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.