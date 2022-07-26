В Пермском крае подтвердили 90 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 90 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Новые случаи диагностированы в Перми и Березниках, а также в Октябрьском и Ординском муниципальном и городском округах.

Общее число заболевших в регионе достигло 373 114.

Также стало известно, что в Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санврач региона Джангар Санджиев, передаёт ИА REGNUM.

Вакцинация в республике обязательна в том числе для работников здравоохранения, образования, торговли, социального обслуживания, культуры.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.