В Удмуртии выявили 22 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 22 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 11 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С лёгким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 870 пациентов. Состояние 49 пациентов стационаров оценивается как средней тяжести, ещё семерых — как тяжёлое.

Также стало известно, что в Якутии зарегистрировали 48 случаев коронавируса за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Вылечились 54 человека.

Вакцинацию прошли 639 724 жителя республики, ревакцинировались 168 583.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.