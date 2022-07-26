Адвокат Гончаров дал советы желающим приобрести недвижимость

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Адвокат Владимир Гончаров рассказал, какие детали необходимо выяснить у собственника и риелтора в телефонном разговоре перед просмотром квартиры.
Адвокат Гончаров дал советы желающим приобрести недвижимость
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

В объявлении нередко указывается неверный адрес — для безопасности. Есть риск, что реальное расположение дома может не устроить покупателя, поэтому перед просмотром обязательно нужно уточнить адрес, сказал эксперт в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Также необходимо выяснить, на каком основании продавцу принадлежит его недвижимость, эта информация есть в свежей выписке из ЕГРН, отметил адвокат.

«Не стесняйтесь спрашивать, как покупался этот объект, есть ли обременения по суду или исполнительным документам, так как это дополнительные трудности по оформлению сделки. Уточните, как давно проверял собственник задолженности по штрафам. Может быть такое, что он не в курсе о штрафе ГИБДД, но этот штраф может увеличить сроки совершения сделки», — добавил Гончаров.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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