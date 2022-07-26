Онищенко дал рекомендации россиянам по сохранению здоровья в жару

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Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, как сохранить здоровье в жару.
Онищенко дал рекомендации россиянам по сохранению здоровья в жару
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В беседе с kp.ru он посоветовал пересмотреть режим работы и отдыха.

«Снизить активность, может быть, отказаться даже от пробежек», — добавил Онищенко.

Он также призвал россиян не выходить на улицу в жаркие часы, одеваться по сезону, соблюдать питьевой режим, а также не забывать об употреблении необходимых витаминов.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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