Онищенко дал рекомендации россиянам по сохранению здоровья в жару

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, как сохранить здоровье в жару.

В беседе с kp.ru он посоветовал пересмотреть режим работы и отдыха.

«Снизить активность, может быть, отказаться даже от пробежек», — добавил Онищенко.

Он также призвал россиян не выходить на улицу в жаркие часы, одеваться по сезону, соблюдать питьевой режим, а также не забывать об употреблении необходимых витаминов.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.