Следователь Курганов дал советы готовым к работе в СК молодым людям

Заместитель руководителя Тамбовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тамбовской области, подполковник юстиции Александр Курганов дал советы молодым людям, которые хотели бы начать карьеру в следственных органах.

«Прежде чем выбрать профессию следователя, необходимо осознавать ответственность, которая ляжет на ваши плечи. С учётом нынешних реалий потребуется больше внимания. Порой молодые люди живут в рассеянном состоянии. Такого допускать нельзя, потому что в руках следователей судьбы людей. Даже если речь идёт о преступнике, в первую очередь он человек. И его права также должны соблюдаться», — отметил Курганов в интервью «Тамбовскому курьеру».

Кроме того, он добавил, что будущему специалисту важно иметь такие качества, как «терпение и физическая выдержка».

«График у сотрудников следственных органов ненормированный... Несмотря на усталость, нужно выполнять свою работу. Есть то, что не требует отлагательств. Для нас происшествие — работа, а для людей это жизнь», — заключил Курганов.

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