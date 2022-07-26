В Крыму назначили председателя Госкомитета молодёжной политики

Алексей Зинченко назначен на пост председателя Госкомитета молодёжной политики Крыма.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на указ главы республики Сергея Аксёнова, опубликованный на официальном портале органов исполнительной власти региона.

«Принять Зинченко Алексея Сергеевича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета молодёжной политики Республики Крым с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», — говорится в документе.

До назначения на новый пост Зинченко возглавлял молодёжный парламент при Госсовете республики, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов назначил Константина Скорупского главой Минздрава республики.