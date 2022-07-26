В Кремле высоко оценили действия спецслужб, предотвративших угон боевых самолётов
- РИА Новости
- © ФСБ РФ
«Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков, поэтому такая оценка. Оценка высокая», — сказал Песков.
Как сообщалось ранее, украинская военная разведка планировала, что российский военный самолёт будет угнан во время боевого вылета.
В ФСБ заявили, что британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции по угону российских военных самолётов.
Украинские военные планировали посадить угнанный российский военный самолёт на аэродроме Канатово в Кировоградской области.