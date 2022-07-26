В Кремле высоко оценили действия спецслужб, предотвративших угон боевых самолётов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов.
В Кремле высоко оценили действия спецслужб, предотвративших угон боевых самолётов
  • РИА Новости
  • © ФСБ РФ

«Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков, поэтому такая оценка. Оценка высокая», — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, украинская военная разведка планировала, что российский военный самолёт будет угнан во время боевого вылета.

В ФСБ заявили, что британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции по угону российских военных самолётов.

Украинские военные планировали посадить угнанный российский военный самолёт на аэродроме Канатово в Кировоградской области.

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