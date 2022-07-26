В столичном СК Москву назвали одним из самых безопасных городов России

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Первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин заявил, что столица является одним из самых безопасных регионов России.
В столичном СК Москву назвали одним из самых безопасных городов России
  • РИА Новости

Уровень преступности в городе является одним из самых низких по стране, уточнил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Это является результатом слаженной работы правоохранительных и исполнительных органов, ориентированной не только на раскрытие, но в первую очередь на профилактику и пресечение преступлений, а также на оснащение столицы самыми передовыми технологиями безопасности», — сказал Саксин.

Ранее газета «Известия» предоставила рейтинг городов — лидеров по инвестированию в социальную инфраструктуру.

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