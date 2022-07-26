В столичном СК Москву назвали одним из самых безопасных городов России

Первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин заявил, что столица является одним из самых безопасных регионов России.

Уровень преступности в городе является одним из самых низких по стране, уточнил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Это является результатом слаженной работы правоохранительных и исполнительных органов, ориентированной не только на раскрытие, но в первую очередь на профилактику и пресечение преступлений, а также на оснащение столицы самыми передовыми технологиями безопасности», — сказал Саксин.

Ранее газета «Известия» предоставила рейтинг городов — лидеров по инвестированию в социальную инфраструктуру.