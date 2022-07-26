В Севастополе День ВМФ пройдёт без парадного построения кораблей

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В Севастополе на праздновании Дня Военно-морского флота, который пройдёт 31 июля, не будет парадного построения кораблей.
В Севастополе День ВМФ пройдёт без парадного построения кораблей
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Праздник начнётся с молебна во Владимирском соборе, после чего состоится возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны.

«Большая часть мероприятий пройдёт на Графской пристани. Парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской будут носить протокольный характер. Севастопольцев мы приглашаем вечером на праздничный салют», — уточнили в пресс-службе Черноморского флота.

Артиллерийский салют и фейерверк в Севастопольской бухте начнётся в 22:00.

Ранее ФАН сообщило, что в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа пройдёт форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России.

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