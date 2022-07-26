Диетолог Белоусова посоветовала увеличить количество потребляемой жидкости в жару

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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что в период установившейся в Центральной России 30-градусной жары необходимо потреблять большое количество жидкости.
Диетолог Белоусова посоветовала увеличить количество потребляемой жидкости в жару
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«Обычному здоровому человеку в такую жару (+30 °С и выше. — RT) нужно выпивать достаточно большое количество воды. Люди, которые привыкли пить много жидкости, в эти дни могут выпивать более 3 л воды в сутки», — сказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Также в жаркие дни стоит исключить из рациона солёные продукты, поскольку соль задерживает воду и затрудняет её выведение из организма, отметила Белоусова.

Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU предупредила, что постоянная жажда может свидетельствовать о развитии таких заболеваний, как диабет и панкреатит.

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