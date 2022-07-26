В подмостовом пространстве МЦК и Северо-Восточной хорды появится велопешеходный мост

В подмостовом пространстве Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды появится мост для велосипедных и пешеходных прогулок.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Москомархитектуру. Протяжённость моста составит 100 м.

Как заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, мост обеспечит качественную пешеходную связь между районами Свиблово и Ростокинский.

Также в Москве благоустроят 11 набережных до 2026 года.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на руководителя Департамента строительства Рафика Загрутдинова, в IV квартале текущего года завершится благоустройство набережной Марка Шагала от проспекта Лихачёва до МЦК, а также Симоновской набережной от Крутицкой набережной до Восточной улицы.



