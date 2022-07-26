В подмостовом пространстве МЦК и Северо-Восточной хорды появится велопешеходный мост
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Москомархитектуру. Протяжённость моста составит 100 м.
Как заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, мост обеспечит качественную пешеходную связь между районами Свиблово и Ростокинский.
Также в Москве благоустроят 11 набережных до 2026 года.
Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на руководителя Департамента строительства Рафика Загрутдинова, в IV квартале текущего года завершится благоустройство набережной Марка Шагала от проспекта Лихачёва до МЦК, а также Симоновской набережной от Крутицкой набережной до Восточной улицы.