Почти 10 тысяч льготных кредитов выдали за пять месяцев участникам «Семейной ипотеки» в Москве

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что участники программы «Семейная ипотека» в Москве получили более 9,4 тыс. льготных кредитов за первые пять месяцев этого года.
Почти 10 тысяч льготных кредитов выдали за пять месяцев участникам «Семейной ипотеки» в Москве
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  • © Black Salmon / 500px

Об этом пишет kp.ru.

Общая сумма кредитов составила 76,3 млрд рублей. От всех оформленных в стране кредитов 13,1% выданы в столице, а от их объёма — 23,6%.

«Число выданных кредитов в январе — мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло в 2,5 раза. В то же время в среднем по России показатель увеличился в 2,2 раза. В свою очередь, объём выданных семейных ипотек вырос втрое, как и в среднем по стране», — отметил вице-мэр.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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