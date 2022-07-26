Семейный врач Чудаков напомнил порядок действий при укусе клеща

Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, как правильно извлечь клеща из-под кожи.

«Для этого необходимо захватить клеща ниткой или пинцетом и аккуратно, не раздавливая, постараться удалить вместе с головкой. Если вытащить клеща с головкой не удалось, обработайте место укуса антисептиком. Через некоторое время головка, как заноза, выйдет на поверхность кожи», — сообщил врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Инфицировался человек клещевым энцефалитом после укуса или нет, можно узнать, сдав анализ крови на наличие этого заболевания, добавил Чудаков.

Ранее в беседе с НСН старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, когда стоит сделать прививку от клещевых инфекций.