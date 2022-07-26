Исследование показало, какое жильё россияне чаще всего бронируют в путешествиях
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Так, с июня по август наибольшую долю заказов на гостиницы оформили россияне, отправляющиеся в тур без детей, — 83%, остальные 17% — это родители с детьми.
Самым распространённым типом размещения для обеих категорий путешественников являются отели — их бронируют в 76,6% случаев для одиночного отдыха и в 73,3% для семейного.
Также туристы без детей часто бронируют хостелы (5%), апарт-отели (3,6%), гостевые дома (3,5%) и апартаменты (3,4%). Путешественники с детьми больше предпочитают апарт-отели (6,2%), апартаменты (5,2%), гостевые дома (4,7%) и мини-гостиницы (2,9%).
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.