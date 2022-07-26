Исследование показало, какое жильё россияне чаще всего бронируют в путешествиях

Сервис OneTwoTrip проанализировал данные по бронированию отелей на летний сезон и выяснил, как предпочитают отдыхать россияне, путешествующие в одиночестве или с семьёй.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, с июня по август наибольшую долю заказов на гостиницы оформили россияне, отправляющиеся в тур без детей, — 83%, остальные 17% — это родители с детьми.

Самым распространённым типом размещения для обеих категорий путешественников являются отели — их бронируют в 76,6% случаев для одиночного отдыха и в 73,3% для семейного.

Также туристы без детей часто бронируют хостелы (5%), апарт-отели (3,6%), гостевые дома (3,5%) и апартаменты (3,4%). Путешественники с детьми больше предпочитают апарт-отели (6,2%), апартаменты (5,2%), гостевые дома (4,7%) и мини-гостиницы (2,9%).

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.