Исследование: в России на 17% увеличилось число договоров страхования недвижимости в 2022 году
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Наиболее активный рост количества договоров и сборов наблюдается в Москве, Петербурге и областях городов федерального значения, на Урале и в центральной части России.
Как пишет «Газета.Ru», также выросли и страховые суммы по договорам страхования жилья — в общей сложности почти на 20%.
Так, значительный рост страховых сумм наблюдается по загородной недвижимости — в среднем на 20—25%. Менее интенсивно такие суммы растут по страхованию квартир — до 10% по ряду регионов.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.