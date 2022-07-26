Исследование: в России на 17% увеличилось число договоров страхования недвижимости в 2022 году

По данным компании «АльфаСтрахование», за шесть месяцев 2022 года количество договоров страхования недвижимости в России выросло на 17%.

Наиболее активный рост количества договоров и сборов наблюдается в Москве, Петербурге и областях городов федерального значения, на Урале и в центральной части России.

Как пишет «Газета.Ru», также выросли и страховые суммы по договорам страхования жилья — в общей сложности почти на 20%.

Так, значительный рост страховых сумм наблюдается по загородной недвижимости — в среднем на 20—25%. Менее интенсивно такие суммы растут по страхованию квартир — до 10% по ряду регионов.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.