Терапевт Ярцева назвала допустимый уровень холестерина для разных категорий людей

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Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что существуют категории людей, находящиеся в группе риска по холестериновой болезни.
Терапевт Ярцева назвала допустимый уровень холестерина для разных категорий людей
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Для каждой из этих групп граница допустимого уровня холестерина своя, отметила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Людям, у которых отсутствуют сердечно-сосудистые и диабетические заболевания, а также тем, кто ведёт активный образ жизни, занимается спортом и не курит, допустимо повышение уровня холестерина до шести единиц», — объяснила врач.

Те же, кто имеет сердечно-сосудистые, диабетические заболевания или давно курит сигареты, находятся в группе риска. Им рекомендуется держать уровень холестерина не выше пяти единиц, а если он повышается, то человеку могут назначить соответствующую терапию, добавила Ярцева.

Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU предупредила, что постоянная жажда может свидетельствовать о развитии таких заболеваний, как диабет и панкреатит.

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