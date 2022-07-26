Онколог Каприн перечислил возможные симптомы рака простаты

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Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн перечислил некоторые возможные симптомы рака простаты.
Онколог Каприн перечислил возможные симптомы рака простаты
  • Gettyimages.ru
  • © Moyo Studio

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Каприн рассказал, что насторожить должны боли внизу живота, затруднения при мочеиспускании, появление крови.

По словам специалиста, в случае если у пациента возникли подобные проблемы, ему стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее в беседе с URA.RU генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, какие привычки по утрам помогут организму проснуться и подарят бодрость.

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