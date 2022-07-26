Павильоны «Здоровая Москва» провели около 60 тысяч телемедицинских консультаций в 2022 году

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Глава телемедицинского центра столичного Департамента здравоохранения Мариам Пахуридзе рассказала, что в 2022 году посетители павильонов «Здоровая Москва» получили около 60 тыс. телемедицинских консультаций.
Павильоны «Здоровая Москва» провели около 60 тысяч телемедицинских консультаций в 2022 году

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

«В этом сезоне в рамках «Здоровой Москвы» для прошедших диспансеризацию горожан провели уже почти 60 тыс. телемедицинских консультаций. Это помогает сэкономить время и оперативно начать лечение», — сказала Пахуридзе.

Павильоны «Здоровая Москва» открылись в 2022 году 11 мая, они будут функционировать в 46 точках столицы до конца сентября.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.

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