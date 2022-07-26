Психолог Хлевная рассказала о влиянии эмоций на ход переговоров

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Кандидат психологических наук, основатель EiLab (компании — разработчика цифровой платформы WAY2WEI) Елена Хлевная рассказала, что на переговорах не рекомендуется сдерживать эмоции.
Психолог Хлевная рассказала о влиянии эмоций на ход переговоров
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

В разговоре с РИАМО психолог отметила, что в конце переговоров стороны должны ощущать эмоции интереса и доверия.

«Чем разнообразнее эмоциональный спектр во время переговоров, тем интересней они проходят и тем больше шансов договориться о чём-либо. Наиболее уместная эмоция на переговорах — интерес. Если хотите увлечь собеседника какой-то вашей идеей или решением, то очень важно самому с интересом подавать информацию и подключать к этому своего собеседника. Интерес может переходить в радость, печаль или в досаду и злость», — объяснила Хлевная.

Она добавила, что во время переговоров допустим весь спектр эмоций, кроме гнева, восторга и ужаса, потому что в них человек не может в том числе контролировать свои действия, принимать адекватные решения.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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