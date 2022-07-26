Автоэксперт Киреенко назвал способ защитить автомобиль в жару

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Владелец автомобильного сервиса в Тульской области Николай Киреенко рассказал, как защитить транспортное средство в жаркую погоду.
Автоэксперт Киреенко назвал способ защитить автомобиль в жару
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При уличной температуре +35 °С салон машины может нагреваться до +70...+80 °С в зависимости от цвета, напомнил эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

«Многие водители оставляют в самой машине или багажнике различные баллоны под давлением, такие как смазка WD-40, различные полироли, перцовые баллончики, а также зажигалки. Такие вещи выдерживают температуру нагрева примерно +50 °С. Если салон прогреется сильнее, упаковка может не выдержать и взорваться», — предупредил Киреенко.

Простым средством от нагревания он назвал светоотражающие панели. Обычно их устанавливают только в районе лобового стекла, но для лучшего эффекта их можно поставить и сзади.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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