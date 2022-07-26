Финансовый консультант Волкова перечислила плюсы и минусы ипотеки и аренды

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Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала о преимуществах и недостатках ипотеки и аренды.
Финансовый консультант Волкова перечислила плюсы и минусы ипотеки и аренды
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В интервью Пятому каналу Волкова объяснила, что ипотеку стоит брать, только если она субсидирована или является льготной, когда переплата минимальна. По её мнению, ипотека выгодна тогда, когда её сумма не превышает стоимость аренды сопоставимого жилья.

Среди плюсов ипотеки — возможность планирования ремонта, перепланировки, замены мебели. Основной её минус — переплата процентов.

По мнению Волковой, аренда, в свою очередь, больше подходит молодому поколению. Также она может быть более привлекательным вариантом в том случае, если у человека есть вариант расширения или карьерного роста.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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