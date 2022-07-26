Врач Ованесова назвала способ восстановить обгоревшую на солнце кожу

Косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова рассказала, что делать, если кожа обгорела на солнце.

В разговоре с Пятым каналом врач сказала, что в такой ситуации необходимо уйти в проветриваемое помещение, принять холодный душ или приложить ко лбу смоченное водой полотенце.

По её словам, волдыри на коже говорят об ожогах второй степени. Их необходимо обработать противовоспалительными средствами.

«В некоторых случаях можно применять антигистаминные средства, чтобы уменьшить отёк на поражённых участках кожи. Поддержать водный баланс также помогут пантенолосодержащие крема», — отметила Ованесова.

Она также предупредила, что волдыри и сильные ожоги нельзя мазать маслами.

Небольшие ожоги нейтрализуются за 5—6 дней, а сильные будут заживать 2—3 недели.

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