Диетолог Дианова назвала наименее вредный фастфуд

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова сообщила, что наименее вредным фастфудом является шаурма.
Диетолог Дианова назвала наименее вредный фастфуд
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Шаурма — один из самых сбалансированных видов фастфуда, рассказала она в беседе с URA.RU.

«В отличие от пиццы и бургеров в неё кладут определённое количество овощей. С точки зрения баланса она лучше. Поэтому к ней даже не обязательно добавлять овощной салат или фрукты. Тем более шаурма при вас собирается, а остальной фастфуд — чаще всего нет. Надо обязательно контролировать, что ты ешь, так как всегда существует риск отравления», — отметила Дианова.

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