Диетолог Королёва перечислила разжижающие кровь напитки

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что вода, гранатовый и свекольный соки, а также настои из ягод способствуют разжижению крови.

«Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свёртывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов. Вода — это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма», — сказала Королёва в беседе с «Москвой 24».

Для разжижения крови она также порекомендовала пить гранатовый сок, в котором содержатся аминокислоты, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции.

Свекольный сок, как и настои из чёрной смородины или рябины, благодаря веществам в своём составе улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают её здоровье.

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