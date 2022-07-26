Диетолог Гинзбург рассказал о пользе тофу

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Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что тофу способствует профилактике возрастных болезней.
Диетолог Гинзбург рассказал о пользе тофу
  • Gettyimages.ru
  • © SilviaJansen

Тофу, как отметил врач в беседе с URA.RU, может увеличивать продолжительность жизни.

По его словам, тофу — это качественный растительный белок, который способствует профилактике возрастных болезней, нормализует холестериновый обмен, препятствует развитию атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни.  

В этом продукте содержатся полезные изофлавоны, которые похожи на эстроген.

«У некоторых изофлавонов обнаружено свойство, похожее на эстроген. Это половой гормон, которого больше у женщин и меньше у мужчин, но он нужен и тем и другим. Присутствие таких элементов в питании оценивается как полезное», — сказал Гинзбург.

Ранее в беседе с Nation News врач-кардиолог Юрий Конев, профессор кафедры поликлинической терапии, рассказал о группах риска по инсульту.

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