Диетолог Гинзбург рассказал о пользе тофу
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Тофу, как отметил врач в беседе с URA.RU, может увеличивать продолжительность жизни.
По его словам, тофу — это качественный растительный белок, который способствует профилактике возрастных болезней, нормализует холестериновый обмен, препятствует развитию атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни.
В этом продукте содержатся полезные изофлавоны, которые похожи на эстроген.
«У некоторых изофлавонов обнаружено свойство, похожее на эстроген. Это половой гормон, которого больше у женщин и меньше у мужчин, но он нужен и тем и другим. Присутствие таких элементов в питании оценивается как полезное», — сказал Гинзбург.
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