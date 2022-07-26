Несколько портов в России могут застроить при комплексном освоении территорий

Несколько портов в российских городах могут застроить жилой и коммерческой недвижимостью, заявил первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

«У нас в проработке на предмет реализации проектов КРТ находятся порты, которые во время СССР занимались рыбоперерабатывающей деятельностью», — сказал Ломакин в интервью РИА Недвижимость.

По его словам, процедура комплексного освоения территорий допускает изъятие площадок у нынешних владельцев.

Ранее генеральный директор IKON Development Антон Детушев заявил, что во втором полугодии 2022 года цены на первичном рынке недвижимости продолжат расти.