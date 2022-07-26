Несколько портов в России могут застроить при комплексном освоении территорий

Короткая ссылка
Несколько портов в российских городах могут застроить жилой и коммерческой недвижимостью, заявил первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

«У нас в проработке на предмет реализации проектов КРТ находятся порты, которые во время СССР занимались рыбоперерабатывающей деятельностью», — сказал Ломакин в интервью РИА Недвижимость.

По его словам, процедура комплексного освоения территорий допускает изъятие площадок у нынешних владельцев.

Ранее генеральный директор IKON Development Антон Детушев заявил, что во втором полугодии 2022 года цены на первичном рынке недвижимости продолжат расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить