В Краснодарском крае захоронили останки более 60 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны
- © Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск»
Об этом сообщает «Кубань 24».
Церемония стала итогом масштабной поисковой экспедиции. Участие в акции приняли свыше 150 общественников из разных регионов России.
Работы проходили в рамках шестой межрегиональной поисковой экспедиции «Битва за Кавказ».
«Экспедиция «Битва за Кавказ» традиционно проходит каждый год, и в следующем году планируется. Но вот уже второй год в этом месте, потому что здесь много воинов и ещё много работы, на следующий год хватит», — заявил руководитель Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко.
В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.