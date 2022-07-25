В Краснодарском крае захоронили останки более 60 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Крымском районе Краснодарского края захоронили останки более 60 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.
В Краснодарском крае захоронили останки более 60 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны
  • © Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск»

Об этом сообщает «Кубань 24».

Церемония стала итогом масштабной поисковой экспедиции. Участие в акции приняли свыше 150 общественников из разных регионов России.

Работы проходили в рамках шестой межрегиональной поисковой экспедиции «Битва за Кавказ».

«Экспедиция «Битва за Кавказ» традиционно проходит каждый год, и в следующем году планируется. Но вот уже второй год в этом месте, потому что здесь много воинов и ещё много работы, на следующий год хватит», — заявил руководитель Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко.

В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить