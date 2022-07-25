В Краснодарском крае захоронили останки более 60 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны

В Крымском районе Краснодарского края захоронили останки более 60 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Церемония стала итогом масштабной поисковой экспедиции. Участие в акции приняли свыше 150 общественников из разных регионов России.

Работы проходили в рамках шестой межрегиональной поисковой экспедиции «Битва за Кавказ».

«Экспедиция «Битва за Кавказ» традиционно проходит каждый год, и в следующем году планируется. Но вот уже второй год в этом месте, потому что здесь много воинов и ещё много работы, на следующий год хватит», — заявил руководитель Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко.

В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.