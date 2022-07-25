Экономист Михеев высказался об эффективности программы импортозамещения

Экономист Александр Михеев высказался об эффективности программы импортозамещения.

«Программа импортозамещения в продовольственном секторе работает очень хорошо. Отечественным производителям за несколько месяцев удалось не только заместить ушедшие бренды, но и создать аналоги их товаров», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в целом отечественные производители не зависели от импортного сырья или других поставок.

«Но здесь надо помнить, что, как говорится, не аналогами едиными: нам нужно продумывать новые направления и реализовывать их быстрее, чем это делают на Западе», — считает Михеев.

Ранее профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт по импортозамещению Михаил Аким в беседе с ФАН рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.