Экономист Михеев высказался об эффективности программы импортозамещения

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Экономист Александр Михеев высказался об эффективности программы импортозамещения.
Экономист Михеев высказался об эффективности программы импортозамещения
  • Gettyimages.ru

«Программа импортозамещения в продовольственном секторе работает очень хорошо. Отечественным производителям за несколько месяцев удалось не только заместить ушедшие бренды, но и создать аналоги их товаров», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в целом отечественные производители не зависели от импортного сырья или других поставок.

«Но здесь надо помнить, что, как говорится, не аналогами едиными: нам нужно продумывать новые направления и реализовывать их быстрее, чем это делают на Западе», — считает Михеев.

Ранее профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт по импортозамещению Михаил Аким в беседе с ФАН рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.

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