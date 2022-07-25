Кардиолог Конев рассказал о группах риска по инсульту

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Профессор кафедры поликлинической терапии, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о группах риска по инсульту.
Кардиолог Конев рассказал о группах риска по инсульту
  • © РИА Новости / Александр Вильф

В беседе с Nation News он выразил мнение, что это не только представители старшей возрастной группы, но и молодёжь. В таком случае нередко катализатором проблемы выступает развивающаяся гипертензия.

«Однако в любом случае, человек, столкнувшийся с проблемами нарушений работы сердечно-сосудистой системы, должен внимательно наблюдать за своими анализами», — отметил эксперт.

По его словам, также роль играет наследственность — если кто-то из родственников был подвержен нарушению мозгового кровообращения или инсульту, то риск возрастает.

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