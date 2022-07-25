Эксперт по недвижимости Журавлёв рассказал об особенностях покупки жилья в ипотеку

Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв рассказал об особенностях покупки жилья в ипотеку.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что на данный момент основной показатель — не стоимость квадратного метра, а размер ежемесячного платежа.

«Основная задача — это ежемесячный платёж. В Москве вы можете взять ипотеку на 12 млн рублей под 0,1—1% с первоначальным взносом 2 млн, и у вас примерный платёж будет 38—40 тыс. рублей в месяц», — заявил эксперт.

По его словам, в регионах квартира может стоить около 6 млн рублей: если первоначальный взнос составит 1 млн, то ежемесячный платёж будет в районе 20 тыс. рублей.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.