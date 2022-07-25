Казанский метрополитен перевёз более 4,7 млн пассажиров с начала июня
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу МУП «Метроэлектротранс».
В 2020 году, когда в Казани и остальной России действовали ограничения по COVID-19, городским метрополитеном воспользовались 2 627 793 раза.
По данным на 16 мая 2022 года, метро в столице Татарстана перевезло 339 900 965 пассажиров за 16 лет работы.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что по данным пресс-службы компании-оператора перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс», на полуостров прибыл юбилейный — пятимиллионный пассажир.