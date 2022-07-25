Специалист по безопасности рассказал, как продлить работу аккумулятора смартфона

Специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как продлить работу аккумулятора смартфона.

«Рекомендуется телефон не разряжать ниже 20% и держать отметку заряда аккумулятора от 20 до 80%, в некоторых моделях предусмотрено даже до 70%», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, также желательно регулярно освобождать оперативную память.

Кроме того, отметил Вакулин, смартфон перегревается, если играть в слишком тяжёлые по мощности игры. В таком случае нужно дать устройству время остыть.

Как считает эксперт, нельзя пытаться охладить телефон в холодильнике.

«Также ещё не рекомендуется сразу после того, как он перегрелся, ставить его на зарядку. Даже если проценты убывают, ему необходимо время охладиться», — пояснил Вакулин.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.