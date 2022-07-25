Путин поручил главе МЧС оперативно представить предложения по борьбе с пожарами

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову оперативно представить предложения по борьбе с пожарами.

Министр на совещании российского лидера с членами кабмина сообщил, что люди во время ликвидации пожаров работают по-старому, «местами даже халатно».

«Вопрос серьёзный, поэтому представьте свои соображения как можно быстрее. Прямо сегодня-завтра, время ещё есть. Хорошо? Чтобы ситуацию исправить», — заявил Путин.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили о значительном снижении количества техногенных пожаров в стране за неделю.