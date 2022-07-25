Психолог Ланг рассказал, как бороться со стрессом

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Психолог Сергей Ланг рассказал, как бороться со стрессом.
Психолог Ланг рассказал, как бороться со стрессом
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  • © Jose Luis Pelaez Inc

«Безусловно, каждый человек должен использовать свои способы, чтобы справиться со стрессом. Потому что те причины, по которым он возник, являются важнейшим пунктом в ситуации, когда нужно делать что-то, что поможет проблему преодолеть», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно нормализовать режим дня, найти время на отдых.

Как считает Ланг, также необходимо добавить физические нагрузки. Эксперт также советует сосредоточиться на собственной жизни.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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