Путин заявил, что все цели по борьбе с онкозаболеваниями реализуются в России

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В России выполняются все поставленные цели по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил, что все цели по борьбе с онкозаболеваниями реализуются в России
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«Один из основных (национальных проектов. — RT) — это помощь онкологическим больным, у нас достаточно серьёзные ресурсы выделены на эти цели, все эти цели реализуются, мы идём по этому пути», — сообщил он на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что всего на выполнение этих задач зарезервировано 960 млрд рублей на 2019—2024 годы.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о снижении уровня смертности онкобольных в России за последние три года.

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