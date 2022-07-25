Около 160 видов и подвидов животных добавлено в Красную книгу России

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Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что около 160 видов и подвидов животных было добавлено в российскую Красную книгу.
Около 160 видов и подвидов животных добавлено в Красную книгу России
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandr Pobeda / EyeEm

Об этом он сказал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Из новой Красной книги, которую мы обновили впервые за 20 лет в конце прошлого года, исключили 122 вида, подвида, популяции, но включили 158 новых. Всего сейчас в книге 443 зверей и птиц, которым требуется охрана», — сказал Козлов.

По его словам, Минприроды также начало разработку новой версии российской Красной книги растений, её перевыпуск запланирован на 2023 год.

Ранее ФАН сообщило, что представители Центра помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге выпустили в Ладожское озеро двух спасённых нерп.

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