В Москве зарегистрировали более 30 тысяч ипотечных сделок на первичном рынке с начала года

Короткая ссылка
В Москве зарегистрировали 30,6 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости в течение первых шести месяцев 2022 года, что на 13% меньше показателя 2021-го.
В Москве зарегистрировали более 30 тысяч ипотечных сделок на первичном рынке с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на столичный Росреестр.

За полгода доля договоров долевого участия с привлечением ипотеки составила 48% от всех заключённых договоров.

В июне оформлено 5058 ДДУ с использованием ипотечных средств, что на 33% больше мая 2022 года и на 25% меньше июня 2021-го.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить