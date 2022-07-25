В Москве зарегистрировали более 30 тысяч ипотечных сделок на первичном рынке с начала года

В Москве зарегистрировали 30,6 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости в течение первых шести месяцев 2022 года, что на 13% меньше показателя 2021-го.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на столичный Росреестр.

За полгода доля договоров долевого участия с привлечением ипотеки составила 48% от всех заключённых договоров.

В июне оформлено 5058 ДДУ с использованием ипотечных средств, что на 33% больше мая 2022 года и на 25% меньше июня 2021-го.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.