В Москве зарегистрировали более 30 тысяч ипотечных сделок на первичном рынке с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на столичный Росреестр.
За полгода доля договоров долевого участия с привлечением ипотеки составила 48% от всех заключённых договоров.
В июне оформлено 5058 ДДУ с использованием ипотечных средств, что на 33% больше мая 2022 года и на 25% меньше июня 2021-го.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.