«Гемотест» обжалует штраф за утечку данных клиентов

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Федеральная медицинская компания «Гемотест» обжалует в суде предписание Роскомнадзора и постановление о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа в размере 60 тыс. рублей.
«Гемотест» обжалует штраф за утечку данных клиентов
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Компания признана нарушителем и получила административный штраф, невзирая на отсутствие состава для правонарушения в виде вины и умысла. В связи с этим лаборатория «Гемотест» обжалует в суде немотивированное предписание Роскомнадзора и постановление о привлечении к ответственности», — отметили в компании.

В «Гемотесте» добавили, что соответствующее заявление направлено в Перовский районный суд Москвы.

Ранее Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве оштрафовал на 60 тыс. рублей компанию «Гемотест» за утечку 300 Гбайт данных с персональной информацией о клиентах.

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