«Автостат»: продажи новых машин в России выросли на 9%

Продажи новых машин в России выросли на 9%. За период с 18 по 24 июля 2022 года реализовано 10 913 автомобилей, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает газета «Известия».

Наибольший рост отмечен в сегменте легковых автомобилей. На их долю пришлось 75% — россияне купили 8199 машин, что на 11% больше, чем неделей ранее.

Продажи грузовиков выросли на 6% — 1519 машин.

Реализация лёгких коммерческих автомобилей показала рост на 3%. На столько же выросли продажи автобусов.

«Традиционно к концу месяца объёмы реализации увеличиваются. Осталась одна неделя июля, и, по всей видимости, продажи будут ещё больше», — заявил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.