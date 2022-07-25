В Подмосковье рассказали о планах по открытию новых школ

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В Московской области рассказали о планах по открытию новых школ.
В Подмосковье рассказали о планах по открытию новых школ
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  • © Geo Piatt

Об этом сообщает телеканал «360».

«Задача — к 1 сентября открыть не менее 12 новых школ. Можайск, Красногорск, Долгопрудный, Павловский Посад, Орехово-Зуево», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Он также отметил, что в этом году около 100 тыс. школьников получат финансовую поддержку.

«В августе мы планируем сделать массовую выплату к школе в проактивном режиме. Это многодетные семьи, где есть школьники, — им полагается по 3 тыс. рублей на ребёнка. Это малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, — они получат по 13 тыс. рублей», — сообщил Воробьёв на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Как добавил губернатор, первоклассники из семей с низким доходом получат к началу учебного года школьные принадлежности, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подвели итоги сдачи ЕГЭ.

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